Тело главы ГБАО Таджикистана Мирзонабота обнаружено в реке Пяндж

Алишер Мирзонабот. Фото: администрация Горно-Бадахшанский автономной области

Тело руководителя Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Алишера Мирзонабота, погибшего в автокатастрофе 17 июня, нашли в реке Пяндж на границе с Афганистаном. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

"Тело Мирзонабота было найдено в реке Пяндж в 20 километрах от места аварии", - сказал представитель ведомства агентству.

По словам собеседника, днем ранее примерно в том же месте было обнаружено тело водителя главы ГБАО. Оба тела опознаны родными и сослуживцами, отметил он.

Как писал сайт KP.RU, 22 июня в Ингушетии поисковики обнаружили тело 8-летнего мальчика, которого унесло течением реки Сунжа 15 июня. Тело ребенка находилось на правом берегу реки, в 10 км от места падения мальчика в воду.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что за время поисков ребенка медпомощь понадобилась более чем 100 участникам поисково-спасательной операции.