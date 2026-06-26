Видео прилета самолета в 109-этажный небоскреб в Китае появилось в Сети Фото: AirbusA320-Lex-Rayton-Global-Look-Press

В небоскреб China Zun в Пекине врезался небольшой самолет, что привело к падению обломков на землю. Как пишет CNN, речь идет о легком спортивном самолете Sunward SA 60L Aurora. Видео мгновенно разлетелось по Сети.

Из небоскреба эвакуировали людей, у здания дежурят пожарные, полицейские и скорая помощь.

Самолет врезался в 109-этажный небоскреб в Китае

На кадрах видно, как лайнер после столкновения с высоткой резко падает и загорается. Здание почти не пострадало, самолет развалился. Информация о числе пассажиров и их состоянии не предоставлена.

Ранее KP.RU рассказал, что самолет врезался в линии электропередач и рухнул в Калифорнии. Инцидент произошел в апреле 2026 года. Отмечается, что обошлось без жертв. Очевидцы не стали дожидаться спасателей и начали самостоятельно оказывать первую помощь пилоту.