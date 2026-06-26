Видео возвращения 160 российских бойцов из плена ВСУ показало Минобороны. Фото: Александр Щербак/ ТАСС

Министерство обороны РФ показало видео возвращения 160 российских бойцов из плена Вооруженных сил Украины. Кадры были опубликованы пресс-службой ведомства.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 пленных ВСУ», - сообщает Минобороны.

Россия и Украина провели обмен военными по формуле 160 на 160 160 российских военнослужащих возвращены из украинского плена, сообщает Минобороны России. Взамен переданы 160 военных ВСУ

В настоящий момент российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. С ними ведет работу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Позднее освобожденные из украинского плена бойцы будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Особую роль в процессе обмена пленными по формуле 160 на 160 сыграли Объединенные Арабские Эмираты, которые выступили посредниками в гуманитарной миссии.