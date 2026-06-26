Минобороны РФ рассказало о пяти ударах по локомотивам на Украине Фото: REUTERS.

Российские военные при помощи беспилотников "Герань-2 Сикер" нанесли удары по локомотивам, используемым ВСУ, в Запорожской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки было нанесено пять ударов по двум железнодорожным локомотивам, укрытым под автомобильным мостом в городе Запорожье Запорожской области...", - говорится в сообщении.

Также военное ведомство отметило, что были атакованы еще три локомотива, находившихся на участке железной дороги между населенными пунктами Малиновка и Лозовая Харьковской области.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО за прошедшую неделю нейтрализовали более 4,5 тысячи украинских дронов и пять крылатых ракет Storm Shadow. Также были сбиты 89 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 4 562 беспилотника самолетного типа ВСУ.