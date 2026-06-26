Мужчина утопил беременную жену в ведре из-за переезда Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Индии разгорелся громкий скандал: местный житель жестоко расправился со своей беременной супругой во время бытовой ссоры прямо в новом доме. Трагедия произошла после того, как пара переехала, и конфликт перерос в смертельное насилие. Об этом сообщает издание NDTV.

Свадебная церемония состоялась 30 апреля 2025 года, однако счастье молодоженов длилось недолго. В ходе внезапной ссоры мужчина набросился на свою 26-летнюю благоверную, которая находилась на шестом месяце беременности. Злоумышленник нанес женщине несколько ударов, а затем утопил её, окунув головой в ведро с водой.

После того как женщина перестала подавать признаки жизни, супруг поспешно скрылся с места происшествия, бросив тело. О случившемся правоохранителям сообщили родственники погибшей, которые пришли в ужас от увиденного. В настоящее время полиция возбудила уголовное дело, а подозреваемый объявлен в розыск.

Это трагическое происшествие всколыхнуло не только индийский штат, но и перекликается с недавними громкими преступлениями в России. Так, 25 июня в Хакасии был вынесен приговор убийце главного врача детской больницы Натальи Топаковой. Душегуб утопил женщину, украл её деньги и сбежал.