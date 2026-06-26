Вагенкнехт: Мерц войдет в историю как канцлер, уничтоживший благосостояние ФРГ Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц запомнится потомкам как руководитель страны, при котором были уничтожены благосостояние и большое количество рабочих мест в ФРГ. Об этом заявила основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

"Мерц войдет в историю как канцлер, при котором были уничтожены большое количество рабочих мест и благосостояние", - написала политик в соцсети X, прокомментировав новость о том, что немецкий автоконцерн Volkswagen планирует в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест из общего количества в 657 тысяч.

Вагенкнехт подчеркнула. что немецкие власти не способны остановить деиндустриализацию Германии без конкурентоспособных цен на энергоносители и отказа от завязанной на идеологии экономической политики. Она вновь призвала Мерца покинуть пост канцлера.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сара Вагенкнехт заявила, что Мерц войдет в историю как "канцлер-лжец", который привел Германию к упадку. Поводом для жесткой критики стал проект бюджета ФРГ на 2027 год. По ее словам, документ предусматривает крупнейшее перевооружение страны с 1945 года и резкое наращивание госдолга.