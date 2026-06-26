Трамп вернется в место, где чуть не погиб

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп вновь посетит отель в Вашингтоне, где ранее произошло покушение на его жизнь. Это стало известно из публикации на официальном сайте Белого дома.

Отмечается, что в 20:30 мск Трамп посетит отель Hilton в Вашингтоне для выступления перед ежегодным собранием богословской коалиции «Вера и свобода». Через два часа у президента встреча по политике, перед ней — брифинг разведки. Это будет первый визит после инцидента в апреле, где он чуть не погиб.

Напомним, 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома произошла стрельба, что привело к эвакуации всех участников. С этим покушением на лидера Белого дома не все так просто. Сообщалось, что один участник мероприятия как будто нарочно отвлек Трампа для большего маневра для преступника.