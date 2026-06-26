Умер Бата Недич, режиссер и актер из сериала «Ефросинья»

Умер Бата Недич (настоящее имя Светислав Богославович), украинский режиссер и актер сербского происхождения. Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Умер Бата Недич (настоящее имя Светислав Богославович), украинский режиссер и актер сербского происхождения. Об этом сообщила его жена.

«С разбитым сердцем вынуждена сообщить, что вчера, 25 июня, Бата Недич ушел к Создателю. <...> Спасибо всем, кто нас поддерживал в этот трудный период», - заявила она.

Как рассказала супруга режиссера, причиной смерти стала продолжительная болезнь. На момент смерти Недичу было 64 года. Информация о проблемах со здоровьем у актера появилась еще в 2023 году.

Недич режиссировал известные российским и украинским зрителям проекты, такие как сериалы «Пока станица спит», «Село на миллион» и «Тайны института благородных девиц». Также сон снимался в эпизодических ролях в сериалах «Ефросинья» и «Случайная связь».

Ранее KP.RU сообщал, что на 60-м году жизни умер актер из фильмов «Нежный возраст» и «Лестница» Евгений Калинцев. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь.