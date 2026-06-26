Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил с рабочим визитом Архангельскую область

Антон Алиханов и Александр Цыбульский (справа) обсудили меры поддержки промышленности и кадровый потенциал Поморья. Фото: пресс-служба Минпромторга РФ.

В ходе визита ключевыми темами обсуждения стали механизмы финансовой поддержки предприятий в текущих экономических реалиях, а также перспективы проведения крупного делового мероприятия, посвященного развитию Северных территорий нашей страны – форума «Арктика – Регионы».

Губернатор, одновременно возглавляющий профильную комиссию Госсовета по международной кооперации и экспорту, акцентировал внимание на обострении проблемы неплатежей в промышленной сфере. Начиная с 2025 года, по его словам, негативное влияние оказывают рост фискальной нагрузки, удорожание банковских кредитов и переход значительной части контрагентов на стопроцентную предоплату. В сложившихся условиях региональные фонды развития промышленности могли бы стать действенным инструментом антикризисной помощи через предоставление льготных займов на восполнение оборотных средств. Однако для реализации этой инициативы требуется корректировка нормативной базы, поскольку действующие правила ограничивают целевое использование таких займов исключительно инвестиционными проектами по выпуску продукции из утвержденного приоритетного перечня.

Параллельно Александр Цыбульский проинформировал министра о подготовке к августовскому Форуму «Арктика – Регионы», который пройдет в Архангельске уже в четвертый раз. Он подчеркнул, что данная площадка является для региона одной из важнейших с точки зрения поиска новых решений для арктических территорий и развития промышленной кооперации.

– Ваше участие и видение отраслевой повестки были бы крайне важны для выработки новых подходов к поддержке и регуляторному сопровождению арктических промышленных проектов, – пригласил Александр Цыбульский представителей Минпромторга активно включиться в работу форума.

Стержнем деловой программы станет реализация президентской установки на достижение технологического суверенитета. В повестку также войдут вопросы межрегионального взаимодействия, судостроения, судоремонта и функционирования Трансарктического транспортного коридора, а также запланированы совместные заседания двух профильных комиссий Госсовета – по направлениям «Международная кооперация и экспорт» и «Промышленность».

В ходе визита прошло награждение корабелов Поморья, приуроченное к их профессиональному празднику. Министр лично вручил отличившимся работникам судостроительного комплекса награды Минпромторга России. В своем обращении к сотрудникам верфей Антон Алиханов подчеркнул, что отрасль имеет стратегическое значение для страны, и напомнил о масштабной задаче, поставленной Президентом, — формировании новой государственной программы развития ОПК, рассчитанной на десятилетие и призванной обеспечить выполнение госпрограммы вооружений.

— Мы сегодня знаем, как важно быть сильными, чтобы мы смогли обеспечить безопасность нашего Отечества. Поэтому вдвойне сегодня важен ваш праздник, ваш труд, — заявил Антон Алиханов.

Среди удостоенных высоких званий — старший строитель кораблей центра «Звездочка» Дмитрий Лохов, награжденный медалью «Трудовая доблесть» за четверть века работы, прошедший путь от электромонтера до инженера-наладчика. Звание «Почетный судостроитель» присвоено восьми специалистам, включая начальника участка Севмаша Константина Щукина, чей стаж превышает 27 лет, и начальника бюро СПО «Арктика» Эльдара Мамедова с более чем 30-летним опытом. Почетные грамоты Минпромторга вручены 14 работникам предприятий Северодвинска.

Александр Цыбульский также отметил заслуги сотрудников Севмаша и «Звездочки» региональными наградами, подчеркнув, что за каждым построенным кораблем стоит труд тысяч специалистов, и отметив готовность министра выступать союзником региона в решении вопросов загрузки мощностей и уровня заработной платы.

Завершающим этапом стала встреча с трудовыми коллективами, где обсуждались пути повышения оплаты труда, перспективные заказы для верфей и меры по привлечению молодых кадров, в том числе через повышение квалификации и внедрение бережливых технологий. Особое внимание было уделено корректировке условий «Арктической ипотеки» для закрепления специалистов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ходе рабочего визита в Архангельскую область Антон Алиханов осмотрел производственные мощности Севмаша. Генеральный директор предприятия Михаил Будниченко продемонстрировал гостям главный эллинг и доложил о ходе строительства атомных подводных лодок проектов «Борей-А» и «Ясень-М», а также о модернизации корабля проекта 11442М. Он подтвердил соблюдение графиков работ и рассказал о масштабной кооперации верфи с сотнями поставщиков по всей России. В рамках госпрограммы по развитию оборонно-промышленного комплекса ведется техническое перевооружение: обновляются цеха, закупается оборудование для производства АПЛ четвертого и будущих поколений.

Антон Алиханов отметил, что за последние три года региону оказана поддержка на сумму около 3 млрд рублей, и подтвердил критическую важность северных верфей для укрепления обороноспособности.

Губернатор, в свою очередь, акцентировал внимание на выстроенной в регионе непрерывной системе подготовки кадров.

– Архангельск – центр науки и образования на Русском Севере, в регионе расположены три высших учебных заведения, в том числе федеральный – САФУ – и самый северный медицинский университет. Вузы также работают в тесной связке с реальным сектором экономики и промышленностью, в этой работе задействованы работодатели, образовательные организации, школьники – в рамках ранней профориентации, – констатировал Александр Цыбульский.