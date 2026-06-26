Ученые российских вузов приехали в ТюмГУ, чтобы обсудить преподавание истории

Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В пятницу, 26 июня, в Тюменском государственном университете начался V Национальный форум преподавателей истории. Представители ведущих вузов страны, академической науки, а также органов власти собрались на его площадке, чтобы обсудить вопросы преподавания истории в высшей школе. Также среди ключевых тем дискуссии современные методические подходы и историческое просвещение в условиях новой национальной модели высшего образования.

– Совершенствование преподавания истории позволит молодому поколению осмыслить исторический путь государства, поспособствует осознанию принадлежности к российскому обществу, пониманию наших традиционных ценностей, - сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук. – Все это является базой для формирования чувства ответственности молодежи за судьбу страны и готовности участвовать в ее жизни.

В первый день на площадке форума прошло расширенное заседание Рабочей группы по подготовке концепции преподавания истории России и экспертизе учебников для высшей школы. В рамках секционной работы участники обсудили региональные и отраслевые аспекты преподавания, формирование исторических нарративов и подготовку научных кадров. Во второй день работы форума пройдет расширенное заседание Экспертного совета по развитию исторического образования, в котором примет участие Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.