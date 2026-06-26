Умер Бако Садыков, советский актёр и режиссёр

Советский актёр и режиссёр Бако Садыков умер на 85-м году жизни Фото: социальные сети.

В Германии на 85-м году жизни умер Бако Садыков, известный советский режиссер. Мастер кинематографа ушел из жизни в Берлине, куда он переехал всего год назад из Узбекистана. Информацию о кончине деятеля культуры предоставила казахстанский сценарист Лейла Ахинжанова.

Ахинжанова сообщила, что режиссер умер ночью. Она вспомнила, что их последняя встреча состоялась три десятилетия назад во время прогулки по Токио. Сценаристка добавила, что всю жизнь дружит с сыном покойного, Улугбеком Садыковым, и отметила, что когда ушел ее отец, он сразу приехал к ней из Душанбе в Алматы. Сейчас она очень хотела бы быть рядом с Улугбеком, но такой возможности у нее нет.

Как сообщил таджикский журналист Сухроб Зиё, церемония прощания и похороны Бако Садыкова пройдут на территории Германии.

Бако Садыков родился в Бухаре 13 июля 1941 года. Свой путь в искусстве он начинал как актер Бухарского театра, выходя на его сцену в конце пятидесятых годов. Впоследствии он получил образование на актерском и режиссерском факультетах Ташкентского театрального института имени Островского. В 1978 году режиссер завершил обучение в Москве на Высших курсах сценаристов и режиссеров, где занимался в мастерской Эмиля Лотяну.

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