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НовостиПолитика26 июня 2026 15:10

Путин и Лукашенко начали встречу на Валдае в формате тет-а-тет

В резиденции президента РФ на Валдае началась встреча Владимир Путин и Александр Лукашенко
Мария МАМАЕВА
Путин и Лукашенко начали встречу на Валдае в формате тет-а-тет

Путин и Лукашенко начали встречу на Валдае в формате тет-а-тет

Фото: REUTERS.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в резиденции российского лидера на Валдае. Об этом сообщает близкий к администрации белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии», - подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главы государств начали контакты с общения в формате «тет-а-тет». Как сообщил Песков, Путин и Лукашенко обсуждают повестку дня Союзного государства и темы, связанные с региональной безопасностью.

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Планируется, что президенты обсудят ключевые вопросы по теме белорусско-российского сотрудничества.