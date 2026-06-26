Капитан "Метеора" Быстров спас молодую девушку, тонувшую в Неве Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Утром 26 июня экипаж скоростного теплохода "Метеор" неожиданно для себя провел спасательную операцию. Капитан вместе с двумя другими членами команды вытащили из Невы тонущую девушку. Об этом сообщило издание "КП-Петербург".

"Все случилось в 10 часов утра. Алексей Быстров вместе с командой только вышел с базы. Судно, принадлежащее компании «Водоход», направлялось к Эрмитажу, чтобы начать выполнять туристические рейсы. Тогда под Володарским мостом экипаж заметил в воде тонущего человека", - говорится в публикации.

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Капитан судна отметил, что, увидев человека в воде, сразу остановились, бросили спасательный круг с тросом и подняли девушку на борт. Хотя экипаж теплохода и готовится к таким ситуациям, у него за все годы работы это первый подобный случай.

Быстров подчеркнул, что если начать нервничать, можно только навредить. Время шло на секунды, и было непонятно, сколько девушка продержится на воде. Она была в шоковом состоянии. Видимых травм у нее не было, однако говорить ей было тяжело. По словам капитана "Метеора", члены экипажа - молодцы. Парни действовали быстро, четко, без лишних слов.

Как писал сайт KP.RU, ранее указом президента России капитану-механику из Карелии Юрию Петрову вручили медаль «За спасение погибавших». Летом 2024 года, когда на 11-м шлюзе Беломорско-Балтийского канала внезапно прорвало плотину, мужчина без раздумий бросился на помощь тонувшим людям.