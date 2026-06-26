В Кремле раскрыли, о чем разговаривают Путин и Лукашенко на Валдае

Песков: Путин и Лукашенко на Валдае обсудят повестку Союзного государства Фото: REUTERS.

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валдае обсуждают текущую повестку Союзного государства и некоторые другие вопросы. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Главы двух государств обсуждают повестку дня Союзного государства, различные вопросы торгово-экономического взаимодействия, темы реализации совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как писал сайт KP.RU, в резиденции президента РФ на Валдае началась встреча российского и белорусского лидеров. Главы государств начали общение в формате "тет-а-тет", подробности встречи не раскрывались.

Напомним, 26 июня Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Планируется, что президенты двух стран обсудят ключевые вопросы по теме белорусско-российского сотрудничества.