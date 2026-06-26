Путин призвал разработать законы для поддержки российского кино

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поручил разработать и оперативно принять законы для поддержки кинематографа и регулирования проката иностранных фильмов. Об этом говорится в перечне на сайте Кремля.

«Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания РФ подготовить совместно с правительством РФ и Общероссийской общественной организацией "Союз кинематографистов Российской Федерации" проекты федеральных законов, направленных на поддержку отечественной кинематографии и регулирование проката иностранных фильмов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Рекомендация дана Госдуме, правительству РФ и Союзу кинематографистов. Отмечается, что глава государства поставил четкие сроки реализации проекта — до 25 сентября.

Ранее KP.RU рассказал, какие фильмы и сериалы смотрит российский президент. Отмечается, что он любит проекты, которые основаны на исторических событиях.