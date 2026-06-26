Собака-спасатель из Таиланда прошла тренировку полета на дроне и попала на видео, фото: кадр из видео

Летающие собаки - миф или реальность? Знакомьтесь - лабрадор по кличке Синуан из Таиланда, который буквально летает на своей нелегкой службе. Синуан - собака-спасатель, и его обучают полетам на тяжелом промышленном беспилотнике, чтобы он мог с высоты отыскивать пострадавших при сходах лавин или камнепадов.

«Повышение квалификации четвероногих героев! Собака тренируется с дронами для проведения поисково-спасательных операций в труднодоступных районах», - видео с такой припиской опубликовал Пятый национальный телеканал Таиланда, посвященный деятельности армии и экстренных служб.

Собака-спасатель полетала на дроне и стала звездой интернета

В репортаже тайского телеканала Синуан в сопровождении двоих коллег-людей вышел на полигон, где на него надели специальную попону. За нее пес был закреплен тросом к беспилотнику, и лабрадора сперва приподняли на небольшую высоту, чтобы оценить его реакцию. Синуан был спокоен, как удав. Тогда пса-спасателя подняли повыше и пронесли над полигоном, но и в таких обстоятельствах четвероногий профессионал лишь внимательно осматривал окрестности, пользуясь новыми возможностями.

В интернете Синуан закономерно стал героем - пользователи были восхищены его спокойствием и самой задумкой. Многие отметили, что такой собаке нестрашно доверить свою жизнь.

Ранее KP.RU сообщил, что собака-спасатель из Крыма по кличке Сарделя выздоровела после травмы, полученной в ходе СВО.