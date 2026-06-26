Бывшая сотрудница Кайли Дженнер потеряла ребёнка из-за работы у звезды: как это произошло

Актриса Кайли Дженнер Фото: imageSPACE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шеф-повар Кайли Дженнер потеряла ребенка из-за изнурительной работы и подала на звезду в суд. Об этом сообщает издание Page Six.

В 2024 году сотрудница, имя которой не разглашается, трудилась по 12 часов пять дней в неделю. Ей поручали тяжелую физическую работу, хотя начальство знало о ее беременности с высоким риском осложнений.

В канун Нового года женщине приказали в одиночку переносить тяжелые продукты через улицу и вверх по склону. Из-за перегрузки у нее началось головокружение и нехватка воздуха, и помочь смог только охранник.

На дне рождения ребенка Дженнер повар работала без четкого плана. От истощения и перенапряжения у нее случилась паническая атака, которую она переживала в туалете.

На следующее утро началось сильное кровотечение, и в больнице ей сообщили о выкидыше. Через несколько дней ее ложно обвинили в беспорядке на кухне после мероприятия.

Позже у женщины развилась тяжелая депрессия. Один из руководителей сделал ей выговор, заявив, что она расстраивает Кайли и ввергает ее в депрессию.

Теперь пострадавшая требует компенсацию за несоблюдение условий труда, дискриминацию, ложные обвинения, задержки зарплаты и незаконное увольнение.

Ранее актриса Настасья Самбурская, известная по сериалу «Универ», подала в суд на блогера из Кемерова. Ответчиком стал Алексей Псковитин, участник дуэта Nemagia.