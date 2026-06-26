Бывшая сотрудница Кайли Дженнер потеряла ребёнка из-за работы у звезды: как это произошло

Шеф-повар Кайли Дженнер потеряла ребенка из-за изнурительной работы и подала на звезду в суд. Об этом сообщает издание Page Six.
В 2024 году сотрудница, имя которой не разглашается, трудилась по 12 часов пять дней в неделю. Ей поручали тяжелую физическую работу, хотя начальство знало о ее беременности с высоким риском осложнений.
В канун Нового года женщине приказали в одиночку переносить тяжелые продукты через улицу и вверх по склону. Из-за перегрузки у нее началось головокружение и нехватка воздуха, и помочь смог только охранник.
На дне рождения ребенка Дженнер повар работала без четкого плана. От истощения и перенапряжения у нее случилась паническая атака, которую она переживала в туалете.
На следующее утро началось сильное кровотечение, и в больнице ей сообщили о выкидыше. Через несколько дней ее ложно обвинили в беспорядке на кухне после мероприятия.
Позже у женщины развилась тяжелая депрессия. Один из руководителей сделал ей выговор, заявив, что она расстраивает Кайли и ввергает ее в депрессию.
Теперь пострадавшая требует компенсацию за несоблюдение условий труда, дискриминацию, ложные обвинения, задержки зарплаты и незаконное увольнение.
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