Путин дал поручение преобразовать национальную премию "Слово" в международную Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин поручил поэтапно преобразовать национальную литературную премию "Слово" в международную, расширив ее географии. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по культуре от 25 марта опубликован на сайте Кремля.

В документе указано, что МИД РФ совместно с Минцифры, Минфином, Общероссийской общественной организацией "Союз писателей России" и Российским книжным союзом необходимо поэтапно преобразовать Национальную литературную премию "Слово" в Международную литературную премию, обеспечив расширение ее географии и ежегодное финансирование.

В перечне отмечено, что доклад о ходе исполнения поручения главы государства следует представить до 20 сентября, далее - один раз в год.

Как писал сайт KP.RU, 23 июня Владимир Путин на оперативном совещании с правительством РФ о последствиях ударов дронов ВСУ по гражданским объектам поставил задачу минимизировать последствия украинских атак. Ответственность за нейтрализацию этих угроз возлагается, прежде всего, на Минобороны и другие силовые структуры страны, подчеркнул глава государства.