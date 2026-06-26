В Кремле рассказали, поговорят ли Путин и Лукашенко со СМИ по итогам встречи на Валдае

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Заявлений президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко для средств массовой информации (СМИ) и подписания документов по итогам встречи на Валдае не планируется. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В настоящее время лидеры двух стран общаются в резиденции Путина на Валдае.
"Не планируется", - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.
Как писал сайт KP.RU, ранее представитель Кремля сообщил, что президенты двух государств на Валдае обсуждают повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и региональную безопасность.
Напомним, 26 июня Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Планируется, что президенты двух стран обсудят ключевые вопросы по теме белорусско-российского сотрудничества.