Женщины старше 40 лет должны сдать эти анализы: Результаты скажут о главном

Особое внимание стоит обращать на уровень ферритина и гемоглобина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После 40 лет в организме женщин начинается гормональная перестройка, из-за которой меняются обмен веществ и повышаются риски развития анемии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин рассказала, какие показатели в анализах должны насторожить. Об этом пишет aif.ru.

«Насторожить должно, если ТТГ выше 4,0 мМЕ/л. Обратите внимание на «серую зону», это когда ТТГ в диапазоне 2,5-4,0 плюс высокие антитела (АТ-ТПО). Это часто говорит о болезни Хашимото и требует консультации эндокринолога, особенно если есть утомляемость и отечность», – отметил медик.

По словам специалиста, особое внимание стоит обращать на уровень ферритина и гемоглобина. Даже небольшие отклонения от нормы могут указывать на скрытые проблемы – например, дефицит железа.

Врач пояснил, что насторожить должны, в частности, рост «плохого» холестерина и сахара в крови. При сочетании нескольких пограничных значений одновременно организм может сигнализировать о так называемом «возрастном износе», когда требуется не разовое лечение, а пересмотр питания, образа жизни и профилактики.

Прежде эндокринолог Ирина Ленькина рассказала о новых возможностях медицины, которые помогают замедлять развитие псориаза. Медицина обнаружила связь между белками клеток, воспринимающими сигнал гормона ГПП-1, и болезнью, пишет Lenta.ru.