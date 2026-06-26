С выборами в США в 2028 году может быть не всё так гладко: Вашингтон планирует тянуть тему Украины

Госсекретарь президента США Марко Рубио Фото: REUTERS.

Стало известно, что с выборами США в 2028 году будет не все так гладко. Государственный секретарь США Марко Рубио готовится выдвигаться на пост президента, что влияет на его позицию по конфликту на Украине, отражающую взгляды американского внешнеполитического истеблишмента. Госсекретарь надеется и дальше продвигать тему Украины. К такому мнению пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"Прежде всего, Рубио ведет кампанию в расчете на президентские выборы 2028 года и понимает: чтобы заручиться максимальной поддержкой в кругах внешнеполитического истеблишмента, нужно занимать жесткую позицию по Украине", — резюмировал профессор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По оценке Миршаймера, главный соперник Рубио на выборах — вице-президент Джей Ди Вэнс, придерживающийся более сдержанной позиции по Украине. Однако и сам действующий президент США Дональд Трамп высказывался по поводу выборов. Он намекал, что может также участвовать в них.