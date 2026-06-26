Что же такое творится в Ормузском проливе? Трамп объявил об атаке дронов

Трамп заявил, что Иран якобы атаковал идущие через Ормуз суда дронами-камикадзе Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы выпустил не менее четырех дронов-камикадзе по судам, которые проходили через Ормузский пролив.

"Исламская Республика Иран выпустила по меньшей мере четыре ударных дрона-камикадзе по судам, проходящим через Ормузский пролив", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

По его словам, один из беспилотников поразил верхнюю палубу грузового судна.

Как писал сайт KP.RU, 25 июня Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило об обстреле грузового судна у побережья Омана в Ормузском проливе. По данным ведомства, инцидент произошел на расстоянии примерно 14 километров к юго-востоку от города Дахит. Управление уточнило, что неизвестный снаряд попал в правый борт грузового судна, что привело к повреждению мостика. В свою очередь капитан судна сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.