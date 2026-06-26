Певца Игоря Талькова могли спасти: неизвестный медик сделал непоправимое

Певец Игорь Тальков Фото: фотоархив жены Игоря Талькова Татьяны

Известный исполнитель Михаил Муромов поделился подробностями того, как он участвовал в транспортировке тела погибшего коллеги Игоря Талькова. По просьбе Андрея Державина они отправились в Санкт-Петербург на автомобилях, так как авиасообщение в тот день было отменено из-за плохой видимости. Информацией об этом артист поделился в беседе с сайтом mk.ru.

Муромов рассказал, что прибыв в город им с трудом удалось найти нужное медицинское учреждение. Первый же врач, которого они встретили, сообщил, что Талькова доставили в госпиталь уже без признаков жизни. Также артисту пояснили, что к летальному исходу привели ошибочные действия одного из медиков, оказывавшего помощь прямо на месте происшествия.

По словам Муромова, этот врач начал делать погибшему искусственное дыхание. В результате этих манипуляций кровь, вытекавшая из раненого сердца, попала в брюшную полость, что лишь усугубило ситуацию и сделало спасение невозможным.

Стоит напомнить, что в 2025 году Петроградский районный суд Северной столицы поставил точку в этом громком деле. Судья огласила приговор директору певца Валерию Шляфману, который был признан виновным в произошедшем. Служители Фемиды назначили ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.