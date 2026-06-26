Такого не было 25 лет: Сеть будоражат шокирующие кадры со смерчем в Сочи Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

У побережья «Сириуса» над Черным морем снова появились мощные смерчи. Очевидцы и пользователи чатов делятся впечатляющими кадрами вихря, поднимающего воду и переворачивающего суда. Об этом пишет издание «КП-Кубань» со ссылкой на источник.

Торнадо прошли рядом с берегом, создавая опасность для судов и отдыхающих. Отмечается, что смерчи подобной силы не наблюдались в этом регионе с 2001 года, то есть с 25 лет.

Фото предоставили очевидцы стихии Фото: СОЦСЕТИ.

Смерч формируется над морем, затем направляется к берегу. Видео показывают, как вода поднимается столбом, ветер вырывает брызги, и легкие плавсредства теряют управление. Люди на набережных прячутся и снимают происходящее на телефоны. Пользователи соцсетей сравнивают это с кадрами прошлых лет.

26 сентября 2001 года над Адлером прошёл сильнейший смерч на Чёрном море с порывами до 30 м/с и фронтом до полукилометра, напоминают аналитики «Комсомолки». Последствия того шторма были разрушительными, всего было 16 пострадавших и даже одна погибшая.

Ранее KP.RU сообщил, что чуть меньше года назад серия смерчей кружила над Сочи. Но тогда они были не настолько сильны, особенно при подходе к берегу.