Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья26 июня 2026 16:41

Дачникам рассказали, как помочь томатам для богатого урожая

Садовод Самойлова: калийные удобрения – лучшая подкормка томатов
Анастасия ПИГИНА
Лучшая подкормка для томатов – две столовые ложки гумата калия.

Лучшая подкормка для томатов – две столовые ложки гумата калия.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Томаты в период активного роста и плодоношения особенно нуждаются в правильном питании, от которого напрямую зависит качество и количество урожая, рассказала садовод и блогер Светлана Самойлова. Об этом пишет NEWS.ru.

«Лучшая подкормка для томатов – две столовые ложки гумата калия, растворенные в 8-10 литров воды. Либо, если у вас на участке есть бочка на 200 литров, нужно налить туда воду, подождать, пока она нагреется, затем вылить туда литр гумата калия», – отметила эксперт.

По словам специалиста, при этом важно соблюдать точные пропорции, чтобы не перегрузить растения и не ухудшить состояние корневой системы. Садовод также отметила, что хороший результат дает комплексный уход: регулярное удаление пасынков, контроль за нижними листьями и их контактом с почвой.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как вырастить богатый урожай томатов. Эта культура хоть и может развиваться без особого ухода, но по-настоящему обильное плодоношение дает только при создании благоприятных условий.