Дачникам рассказали, как помочь томатам для богатого урожая

Лучшая подкормка для томатов – две столовые ложки гумата калия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Томаты в период активного роста и плодоношения особенно нуждаются в правильном питании, от которого напрямую зависит качество и количество урожая, рассказала садовод и блогер Светлана Самойлова. Об этом пишет NEWS.ru.

«Лучшая подкормка для томатов – две столовые ложки гумата калия, растворенные в 8-10 литров воды. Либо, если у вас на участке есть бочка на 200 литров, нужно налить туда воду, подождать, пока она нагреется, затем вылить туда литр гумата калия», – отметила эксперт.

По словам специалиста, при этом важно соблюдать точные пропорции, чтобы не перегрузить растения и не ухудшить состояние корневой системы. Садовод также отметила, что хороший результат дает комплексный уход: регулярное удаление пасынков, контроль за нижними листьями и их контактом с почвой.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как вырастить богатый урожай томатов. Эта культура хоть и может развиваться без особого ухода, но по-настоящему обильное плодоношение дает только при создании благоприятных условий.