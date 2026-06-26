Нардеп Безуглая: Зеленский и Сырский игнорируют издевательства над бойцами в ВСУ Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский игнорируют факт издевательств над военнослужащими в штурмовых полках украинской армии. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«(Зеленский и Сырский - прим. ред.) прекрасно знают, что и как там происходит, как и правоохранительные органы <...>. Это очевидный факт. Поэтому их молчание и игнорирование является соучастием. И это должно быть прекращено», - написала нардеп в личном Telegram-канале.

Безуглая отметила, что неоднократно поднимала вопрос об изменения личного состава и небоевых потерях в штурмовом полку «Скала». Однако высшее руководство просто игнорирует факты издевательств в формированиях армии.

Ранее KP.RU сообщал о страшной правде, которая вскрылась в «личном» полку Зеленского. Военных из «Скалы» унижали, избивали и убивали - в формировании были зафиксированы 26 случаев смерти, не связанных с боевыми потерями.