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НовостиВ мире26 июня 2026 16:49

Нардеп Безуглая: Зеленский и Сырский игнорируют издевательства над бойцами в ВСУ

В Раде заявили, что игнорирование Зеленским и Сырским факта издевательств над штурмовиками в ВСУ является соучастием
Мария МАМАЕВА
Нардеп Безуглая: Зеленский и Сырский игнорируют издевательства над бойцами в ВСУ

Нардеп Безуглая: Зеленский и Сырский игнорируют издевательства над бойцами в ВСУ

Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский игнорируют факт издевательств над военнослужащими в штурмовых полках украинской армии. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«(Зеленский и Сырский - прим. ред.) прекрасно знают, что и как там происходит, как и правоохранительные органы <...>. Это очевидный факт. Поэтому их молчание и игнорирование является соучастием. И это должно быть прекращено», - написала нардеп в личном Telegram-канале.

Безуглая отметила, что неоднократно поднимала вопрос об изменения личного состава и небоевых потерях в штурмовом полку «Скала». Однако высшее руководство просто игнорирует факты издевательств в формированиях армии.

Ранее KP.RU сообщал о страшной правде, которая вскрылась в «личном» полку Зеленского. Военных из «Скалы» унижали, избивали и убивали - в формировании были зафиксированы 26 случаев смерти, не связанных с боевыми потерями.