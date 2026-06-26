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НовостиПолитика26 июня 2026 17:08

Песков: Путин и Лукашенко при необходимости продолжат переговоры в выходные

Путин и Лукашенко могут продолжить двусторонние переговоры в предстоящую субботу, если сочтут это необходимым
Мария МАМАЕВА
Песков: Путин и Лукашенко при необходимости продолжат переговоры в выходные

Песков: Путин и Лукашенко при необходимости продолжат переговоры в выходные

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко при необходимости могут продолжить переговоры в предстоящую субботу, 27 июня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Могут и в субботу, если президенты сочтут это необходимым», - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли главы России и Белоруссии продолжить контакты в выходные.

Напомним, что переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялись вечером в пятницу, 26 июня. Политики затронули повестку дня Союзного государства, а также обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия стран и региональной безопасности. Встреча прошла в резиденции российского лидера на Валдае. Главы государств начали контакты с общения в формате «тет-а-тет».