Песков: Путин и Лукашенко при необходимости продолжат переговоры в выходные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко при необходимости могут продолжить переговоры в предстоящую субботу, 27 июня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Могут и в субботу, если президенты сочтут это необходимым», - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли главы России и Белоруссии продолжить контакты в выходные.

Напомним, что переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялись вечером в пятницу, 26 июня. Политики затронули повестку дня Союзного государства, а также обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия стран и региональной безопасности. Встреча прошла в резиденции российского лидера на Валдае. Главы государств начали контакты с общения в формате «тет-а-тет».