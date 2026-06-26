Родителям рассказали, почему современные дети разучились писать разборчивым почерком

У каждого третьего школьника проблемы с почерком. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Плохой почерк у школьников сегодня встречается заметно чаще, чем раньше, и, по оценкам специалистов, затрагивает примерно каждого третьего ребенка. Психолог Тамара Гайнуллина рассказала, почему современные дети пишут неразборчиво. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Одна из главных причин – недостаточное развитие моторики. Современные дети меньше двигаются и, как следствие, имеют слабые мышцы спины и неразвитую координацию. Это напрямую влияет на осанку и способность удерживать правильную позу при письме», – пояснила эксперт.

Велосипед, плавание и скалолазание помогают развивать координацию, укрепляют мышцы спины и улучшают взаимодействие между полушариями мозга. Развитие мелкой моторики обеспечивают лепка, бисер, пазлы и даже такие простые действия, как завязывание шнурков.

На качество почерка влияет и пространственное мышление. Дети могут путать похожие буквы и не выдерживать интервалы между словами. Если ребенок хорошо знает правила, но не умеет применять их на письме и путает похожие буквы, например «а» и «о» или «п» и «б», это может быть поводом для обращения к логопеду.

Ранее нейропсихолог Татьяна Дьячкова дала советы по исправлению почерка у ребенка. Письмо от руки - это сложнейшая комплексная деятельность.