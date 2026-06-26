Развожаев: в Севастополе восстановлено электроснабжение Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе полностью сняты временные ограничения на подачу электричества для жителей города. Энергетикам удалось оперативно стабилизировать ситуацию после возникших сбоев в работе сетей. Такую информацию предоставил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».

Глава региона обратился к горожанам с просьбой соблюдать осторожность при включении бытовой техники. Он пояснил, что не стоит подключать мощные приборы одновременно, чтобы избежать новой перегрузки системы. Нагрузку на городские сети необходимо наращивать плавно, давая оборудованию время на стабилизацию.

Михаил Развожаев выразил признательность севастопольцам за терпение и понимание в период проведения аварийных работ. Он подчеркнул, что ремонтные бригады работали без перерыва и приложили максимум усилий в сложных погодных и технических условиях.

Несмотря на общее восстановление подачи энергии, часть абонентов пока остается без света из-за аварийного повреждения на линиях «Севастопольэнерго». Обесточенными числятся дома на улицах Молодых Строителей, Тараса Шевченко и Александра Косарева. Специалисты компании в данный момент переключают эти адреса на резервные линии электропередачи.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов попросил жителей экономить электричество в сложившейся сложной ситуации, когда энергетическое оборудование выходит из строя в результате атак ВСУ.