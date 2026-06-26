Пошлины в 100%: Трамп угрожает Европе новыми таможенными тарифами

Трамп угрожает Европе пошлинами при введении налога на цифровые услуги фирм США Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам Европы введением новых таможенных пошлин на их поставки в Штаты в случае введения ими налога на цифровые услуги американских компаний.

Он отметил, что многие страны Европы обсуждают неминуемое введение налога на цифровые услуги в отношении американских компаний. При этом ряд государств близки к тому, чтобы действительно сделать это.

"Пусть это заявление послужит предупреждением о том, что любая страна, вводящая такой налог, немедленно столкнется с пошлинами в размере 100% на все ее товары, поставляемые в США", - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Республиканец указал, что новые пошлины заменят торговые сделки с этими странами Европы, независимо от того, вступили ли уже в силу такие договоренности, подписаны ли они.

Как писал сайт KP.RU, ранее Евросоюз стал обсуждать возможность введения специального налога для крупных американских технологических компаний. По данным газеты Politico, поводом для рассмотрения новых фискальных мер стали критические замечания Трампа в адрес ЕС. Планируемый налог будет касаться доходов от цифровой рекламы и может затронуть ведущие IT-корпорации из США.