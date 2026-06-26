Мэр Москвы сообщил об уничтожении 51-го БПЛА, летевшего к столице Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере "Макс", что российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали уже 51 вражеский беспилотник, летевший к столице.

"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву", - написал градоначальник.

Собянин отметил, что на месте падения обломков украинского дрона работают специалисты экстренных служб.

Как писал сайт KP.RU, ночью 26 июня стало известно, что неподалеку от Москвы российские военные отразили беспилотную атаку ВСУ. Всего к 03:40 мск было уничтожено 30 беспилотников противника. Массированная атака на Москву отражалась в течение часа. О повреждениях и пострадавших данных не поступало.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц сообщил, что в ночь на 18 июня над территорией России было сбито 555 дальнобойных дронов. При этом над столичным регионом — 180 беспилотников. По его словам, он не сомневался, что и остальные были предназначены для Москвы, но были сбиты над другими регионами.