В Петербурге может появиться памятник сподвижнику Петра I: Путин дал соответствующее поручение

Владимир Путин поручил установить памятник Александру Меншикову в Петербурге Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Санкт-Петербурга совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) обеспечить установку в городе памятника сподвижнику Петра I, первому генерал-губернатору Северной столицы Александру Меншикову. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В перечне отмечено, что следует рекомендовать правительству Петербурга совместно с РВИО обеспечить установку памятника Меншикову.

В документе установлен срок исполнения поручения - 20 сентября. Ответственными назначены губернатор Александр Беглов и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства поручил поэтапно преобразовать национальную литературную премию "Слово" в международную, обеспечив расширение ее географии и ежегодное финансирование. Доклад о ходе исполнения поручения российский лидер также ожидает до 20 сентября.