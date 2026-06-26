В России предложили изменить возраст молодежи: кому продлят беззаботный период Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов и замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой изменить возрастные рамки для категории «молодежь». Он предлагает поднять верхнюю планку с нынешних 35 до 40 лет. Свою идею он обосновал увеличением пенсионного возраста в стране и общим ростом продолжительности жизни.

В беседе с РИА Новости Гриб пояснил, что раз срок активной жизни людей увеличился, то и границы молодости пора сдвигать. По его мнению, было бы справедливо давать различные льготы разным возрастным группам, например, для граждан 20–30 лет и отдельно для 40-летних. При этом он отметил, что после 40 лет человек уже официально переходит в категорию зрелого возраста.

Академик РАН Геннадий Онищенко также считает, что повышение планки до 40 лет является вполне допустимым шагом. Однако многие эксперты отмечают, что на первый взгляд такая идея кажется необычной, ведь 40 лет в массовом сознании — это возраст состоявшегося профессионала и отца семейства.

Для сравнения, в середине прошлого века писатель Юрий Тынянов в романе о Пушкине называл 34-летнего Карамзина человеком «возраста угасания». Сегодня же, при средней продолжительности жизни около 72 лет, россиянин в 40 лет только приближается к экватору жизненного пути, что делает подобное предложение логичным.