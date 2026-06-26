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НовостиОбщество26 июня 2026 18:50

СК задержал начальника управления Минпромторга Валентина Цупруна

Минпромторг оказывает содействие следственным органам после задержания Валентина Цупруна
Мария МАМАЕВА
СК задержал начальника управления Минпромторга Валентина Цупруна

СК задержал начальника управления Минпромторга Валентина Цупруна

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентина Цупруна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сегодня был задержан Валентин Цупрун - начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России», - говорится в сообщении.

В Минпромторге уточнили, что ведомство оказывает активное содействие следственным органам. Как сообщает издание РБК со ссылкой на собственные источники, Цупрун был задержан по подозрению в коррупции.

Ранее KP.RU сообщал, что в Самаре суд пересмотрел приговор бывшему министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину. В 2024 году он был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий