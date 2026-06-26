Нардеп Волошин: Евросоюз продвигает легализацию однополых браков* на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Евросоюз активно продвигает на Украине ЛГБТ*-повестку, включая легализацию однополых браков*. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.

«В первую очередь Европейский союз стал продвигать в украинском законодательстве однополые браки*, Стамбульскую конвенцию и поддержку эвтаназии», - заявил он в ходе выступления на конгрессе «Миру нужен отец» в Москве.

Волошин отметил, что несмотря на позицию ЕС, ряд мировых лидеров, включая президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, продолжают отстаивать традиционные ценности.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поддержку идеологии ЛГБТ* главой киевского режима Владимиром Зеленским. Дипломант иронично отметила, что к той ситуации, в которой оказалась Украину, страну могла привести только небинарная личность.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ