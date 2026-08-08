ВСУ атаковали предприятие в Самарской области: ведется ликвидация последствий

Федорищев сообщил об атаке на промышленное предприятие в Самарской области Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 8 августа Самарская область подверглась атаке ВСУ. Беспилотники ударили по промышленному предприятию. На объекте ведется ликвидация последствий атаки. Так сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на канале в "Макс".

По его данным, на месте падения дронов работают оперслужбы. Информация о пострадавших уточняется, добавил губернатор.

"Одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атаке вражеских беспилотников", - уведомил Вячеслав Федорищев.

Ракетная опасность ночью была объявлена в более чем десяти областях России. В некоторых регионах тревога действовала несколько часов. Ракетная опасность объявлялась на территории Удмуртии, Башкортостана, Мордовии, а также Московской, Тульской, Калужской, Липецкой, Воронежской и других областей страны.