Посол МИД Мирошник: Киев и Запад приостановили обсуждение якобы похищенных детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Западные политики регулярно едко высказываются на тему якобы похищенных Россией детей. Всплеск пропаганды пришелся на период с апреля по май. Сейчас киевские власти и Запад приостановили обсуждения в связи с "каникулами". На это указал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, цитирует ТАСС.

"У них был всплеск в апреле - мае: это активно отрабатывалось на целом перечне площадок международных при том, что они всегда предпочитают собираться вместе и убеждать себя в одном и том же", - отметил дипломат.

Родион Мирошник осудил политиков за неумение слушать другие позиции. Он подчеркнул, что у них нет никаких аргументов в пользу своих высказываний.

Посол указал на нарушение Киевом всех ранее достигнутых договоренностей. Дипломат пояснил, что сейчас вопросы решаются военными методами.