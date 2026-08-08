В Госдуме рассказали для чего западные элиты используют русофобию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Русофобия стала инструментом контроля и манипуляции обществом для западных элит. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«В Швейцарии, перед референдумом по вопросу нейтралитета, определенные лоббистские группы проплачивают заказные материалы в СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в этот референдум. Западные политтехнологи считают, что обществу можно рассказать что угодно, лишь бы люди исполнили их планы», - цитирует Водолацкого ТАСС.

Ранее в российском МИД рассказали, что наиболее остро русофобия проявляется в Прибалтике, Украине и Молдавии.

Почему для европейцев стал очевидным провал западной стратегии в отношении России, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем ранее покинувшие Россию граждане вновь прибывают в РФ. Количество таких случаев заметно увеличилось. Россиян заставляет вернуться «душная и агрессивная русофобия» на Западе.