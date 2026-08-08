МВД посоветовало использовать менеджер паролей для защиты аккаунтов от взлома Фото: EAST NEWS.

Россиянам стоит использовать менеджеры паролей для защиты аккаунтов от взлома. Такие рекомендации содержатся в материалах МВД России.

В ведомстве напомнили, что получение доступа к учетным записям в мессенджерах, соцсетях и на «Госуслугах» нередко становится одним из этапов мошеннических схем. Поэтому для каждого сервиса следует устанавливать отдельный пароль.

Хранить их в МВД советуют с помощью менеджера паролей. Кроме того, пользователям рекомендуют подключать двухфакторную аутентификацию. Также стоит периодически проверять, не попали ли данные для входа в сеть, и оценивать надежность используемых паролей.

Немногим ранее МВД предупредило россиян об опасности бесплатных сетей Wi-Fi. Через публичные точки доступа злоумышленники могут перехватывать пароли и содержимое переписок. Полученные данные затем используют для взлома аккаунтов и финансовых махинаций. В ведомстве посоветовали не передавать конфиденциальную информацию через открытые сети.