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НовостиОбщество8 августа 2026 4:17

МВД посоветовало использовать менеджер паролей для защиты аккаунтов от взлома

МВД посоветовало россиянам включать двухфакторную аутентификацию
Марк СОКОЛОВ
МВД посоветовало использовать менеджер паролей для защиты аккаунтов от взлома

МВД посоветовало использовать менеджер паролей для защиты аккаунтов от взлома

Фото: EAST NEWS.

Россиянам стоит использовать менеджеры паролей для защиты аккаунтов от взлома. Такие рекомендации содержатся в материалах МВД России.

В ведомстве напомнили, что получение доступа к учетным записям в мессенджерах, соцсетях и на «Госуслугах» нередко становится одним из этапов мошеннических схем. Поэтому для каждого сервиса следует устанавливать отдельный пароль.

Хранить их в МВД советуют с помощью менеджера паролей. Кроме того, пользователям рекомендуют подключать двухфакторную аутентификацию. Также стоит периодически проверять, не попали ли данные для входа в сеть, и оценивать надежность используемых паролей.

Немногим ранее МВД предупредило россиян об опасности бесплатных сетей Wi-Fi. Через публичные точки доступа злоумышленники могут перехватывать пароли и содержимое переписок. Полученные данные затем используют для взлома аккаунтов и финансовых махинаций. В ведомстве посоветовали не передавать конфиденциальную информацию через открытые сети.