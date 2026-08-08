ТАСС: ВС России под Харьковом уничтожили националистов ВСУ из числа инструкторов Фото: Shutterstock.

Российские войска уничтожили группу военнослужащих ВСУ из числа инструкторов 159-й механизированной бригады под Харьковом. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, украинское командование пыталось перебросить группу для удержания Ивановки в Харьковской области. Передовое подразделение было уничтожено на подходе к населенному пункту, остальные военнослужащие отступили.

«Передовая группа противника уничтожена на отдалении от населенного пункта, остальные бежали вглубь украинской территории», — сообщил источник.

Кроме того, в районе Щербаковки штурмовая группа 475-го отдельного штурмового полка ВСУ попыталась контратаковать российские позиции. В силовых структурах подчеркнули, что большая часть группы была уничтожена, остальные отступили.

Немногим ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава на харьковском направлении. По его данным, за июль российские войска установили контроль над 12 населенными пунктами региона. Накануне ВС РФ также поразили электроподстанцию и железнодорожный локомотив в районе Лозовой, перевозивший военные грузы.