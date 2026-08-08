Силы ПВО за ночь сбили 397 БПЛА ВСУ над регионами РФ и акваторией Азовского моря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 397 украинских беспилотников над регионами страны и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака продолжалась в ночь на субботу, 8 августа. Перехваченные воздушные цели были самолетного типа.

«(Цели перехвачены и уничтожены – прим.ред.) над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Азовского моря», — сообщили в Минобороны.

Двумя днями ранее российские силы ПВО уничтожили за ночь 605 украинских беспилотников самолетного типа. Тогда воздушные цели перехватили над 19 регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. Атака продолжалась с вечера 5 августа до утра 6 августа.