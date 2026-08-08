Два человека пострадали при падении БПЛА в Липецкой области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два человека пострадали при падении беспилотника в Задонске Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Как следует из заявления, инцидент произошел ночью 8 августа. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

«Сегодня ночью в результате падения БПЛА в Задонске пострадали два человека. Мужчины 50 и 28 лет с ранениями доставлены в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», — написал Артамонов в Max.

В Задонске также повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Еще один беспилотник упал в Липецке на строящийся многоквартирный дом. По предварительным данным, там никто не пострадал.

Накануне Липецкая область также подверглась атаке беспилотников. В ночь на 7 августа силы ПВО уничтожили над Россией 203 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны перехватили над 18 регионами страны, в том числе над Липецкой областью, а также над акваторией Черного моря.