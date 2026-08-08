ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятию ВПК и складу ГСМ в Киеве Фото: Shutterstock.

Российские войска ночью нанесли групповой удар по предприятию ВПК и складу горюче-смазочных материалов в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для атаки применили высокоточное оружие наземного базирования. Все произошло в ночь с 7 на 8 августа.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятию военной промышленности и складу горюче-смазочных материалов в городе Киеве», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что среди пораженных объектов оказался склад ГСМ «Киев-3» компании «Грандтерминал». По данным ведомства, его использовали для поставок нефтепродуктов ВСУ с линейной производственно-диспетчерской станции «Новоград-Волынский». На объекте ежедневно заправлялись бензовозы, которые затем направлялись для снабжения украинских войск.

Немногим ранее российские войска ударили по объектам военной логистики в украинских портах. В Николаеве был поражен сухогруз с грузами для ВСУ, а в Одессе — инфраструктура для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, в Измаиле под удар попали объекты хранения горюче-смазочных материалов и склад военного имущества.