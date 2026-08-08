РИА Новости: идет ликвидация косметической компании Карины Кросс

Карина Кросс владеет 20% долей косметической компании «Кара Кросс косметикс» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная налоговая служба приступила к процедуре ликвидации косметической фирмы «Кара Кросс косметикс», одним из совладельцев которой является блогер Карина Кросс (настоящее имя - Карина Лазарьянц). Данная информация указана в юридическом документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

Исходя из материалов, компания «Кара Кросс косметикс» была зарегистрирована в 2019 году. Ее основной сферой деятельности значится розничная торговля косметической и парфюмерной продукцией. Блогеру принадлежит пятая часть предприятия - 20% долей. А вот оставшиеся 80% распределены поровну между некиеми Артемом Матнишяном и Виктором Геделяном.

Согласно документу, решение о будущем исключении юридического лица «Кара кросс косметикс» из реестра было принято налоговой инспекцией еще в июне текущего года.

Ранее Карина Кросс сообщала, что почти перестала покупать одежду. Все дело в том, что девушка начала активно сотрудничать с российскими брендами, которые дарят ей различные красивые вещи.