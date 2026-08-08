Вспышку лихорадки Западного Нила обнаружили на подконтрольной Киеву части Сумской области. Фото: ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

На территории Сумской области, находящейся под контролем армии Украины, зафиксирована вспышка лихорадки Западного Нила. Об этом РИА Новости рассказал источник из российских силовых структур.

Лихорадка Западного Нила представляет собой инфекционное заболевание, природные очаги которого встречаются более чем в 90 странах на территории Африки, Америки, Европы и Азии. Заражение человека происходит преимущественно через укусы комаров. Среди характерных симптомов болезни - головные и мышечные боли, повышение температуры, а также высыпания на коже.

«На подконтрольной киевскому режиму территории Сумской области - вспышка экзотического, но сравнительно неопасного заболевания - лихорадки Западного Нила», - рассказал собеседник.

По его словам, именно в этом регионе Украины отмечается наиболее высокий уровень заболеваемости гепатитом С. В основном болезнь диагностируют у раненых боевиков ВСУ.

Ранее KP.RU писал, что на базе действующего детского лагеря во Львовской области украинская армия разместила зарубежных наемников и оружие. Родители детей, которых отправили в лагерь, массово жалуются на бесчинства ВСУ в соцсетях.