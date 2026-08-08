Названы ягоды, вызывающие «взрывную» диарею

Клубника и малина опасны при вспышке циклоспороза Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Клубника и малина вошли в перечень потенциально опасных продуктов на фоне вспышки циклоспороза - заболевания, провоцирующего «взрывную» диарею. Об этом РИА Новости сообщили специалисты авторитетного американского университета Тафтса.

«Ягоды малины, отличающиеся сложной, пористой структурой поверхности, подаются обычно в свежем виде, и их трудно тщательно промыть, поэтому они становятся благоприятной средой для циклоспор», - пояснили в вузе в ответ на просьбу агентства перечислить рискованные продукты в период эпидемии.

Клубника также попала в категорию опасных ягод по той же причине - ее поверхность сложно очистить полностью. А употребляют продукт преимущественно в сыром виде, отсюда и появляются вспышки циклоспороза.

Эксперты университета обратили внимание, что вспышки заражения паразитом на территории США связаны с импортом продуктов, загрязненных инфицированными фекалиями. При этом от человека к человеку возбудитель не передается напрямую. Ведь после размножения в кишечнике одного носителя паразиту требуется пройти многодневный цикл развития во внешней среде.

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