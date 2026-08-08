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НовостиПолитика8 августа 2026 6:36

Welt: Украина больше не в силах противостоять ракетным ударам армии России

Журналист Welt Набар заявил, что позиции Зеленского слабеют на фоне постоянных неудач ВСУ
Арина СЕРОВА
Журналист Welt Набар заявил, что позиции Зеленского слабеют на фоне постоянных неудач ВСУ

Журналист Welt Набар заявил, что позиции Зеленского слабеют на фоне постоянных неудач ВСУ

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские боевики более не в силах противостоять ударам армии России на всей территории страны. Такое заявление сделал журналист телеканала Welt Ибрагим Набар, находящийся в Киеве.

«Дело в том, что <…> украинцы больше не способны защищаться от самых быстрых российских ракет, которые недавно нанесли огромный ущерб в Киевской области, а также в глубине страны», - отметил корреспондент.

Таким образом журналист охарактеризовал стремительно ухудшающуюся ситуацию для властей Украины. В особенности для Владимира Зеленского, чьи позиции слабеют не только из-за неудач ВСУ, но и на фоне внутриполитических проблем.

По словам Набара, дополнительное давление на главаря киевского режима оказывают новые протестные акции, участники которых требуют возвращения на пост экс-министра обороны Михаила Федорова.

Напомним, что российские войска, в отличие от Киева, бьют лишь по военным целям на территории Украины. К примеру, на днях наши солдаты снова уничтожили корабли с оружием для ВСУ в пяти портах - «Одесса», «Черноморск», «Южный», «Измаил», «Николаев».