Журналист Welt Набар заявил, что позиции Зеленского слабеют на фоне постоянных неудач ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские боевики более не в силах противостоять ударам армии России на всей территории страны. Такое заявление сделал журналист телеканала Welt Ибрагим Набар, находящийся в Киеве.

«Дело в том, что <…> украинцы больше не способны защищаться от самых быстрых российских ракет, которые недавно нанесли огромный ущерб в Киевской области, а также в глубине страны», - отметил корреспондент.

Таким образом журналист охарактеризовал стремительно ухудшающуюся ситуацию для властей Украины. В особенности для Владимира Зеленского, чьи позиции слабеют не только из-за неудач ВСУ, но и на фоне внутриполитических проблем.

По словам Набара, дополнительное давление на главаря киевского режима оказывают новые протестные акции, участники которых требуют возвращения на пост экс-министра обороны Михаила Федорова.

Напомним, что российские войска, в отличие от Киева, бьют лишь по военным целям на территории Украины. К примеру, на днях наши солдаты снова уничтожили корабли с оружием для ВСУ в пяти портах - «Одесса», «Черноморск», «Южный», «Измаил», «Николаев».