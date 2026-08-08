Постпред Гусман обвинил Трампа в гуманитарном кризисе на Кубе Фото: REUTERS.

Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман обвинил президента США Дональда Трампа в возникновении гуманитарного кризиса на острове. Об этом дипломат заявил в беседе с ТАСС.

По словам Гусмана, все дело в законодательных решениях американского лидера. Те, считает дипломат, и вызвали кризис на Кубе.

«Коренной причиной гуманитарной ситуации, с которой сталкивается кубинский народ, является нехватка топлива, ставшая прямым следствием указа, подписанного президентом Дональдом Трампом 29 января этого года», — заявил постпред.

Напомним, в мае министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви сообщил, что запасы мазута и дизельного топлива в стране полностью исчерпаны. Дефицит горючего стал одной из причин длительных отключений электричества. В распоряжении республики оставались попутный газ и нефть собственной добычи. Куба также продолжала сталкиваться с ограничениями на поставки топлива.