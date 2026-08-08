Минобороны РФ сообщило об уничтожении вражеских дронов утром 8 августа Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы противоздушной обороны (ПВО) в течение утра 8 августа уничтожили 83 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым», - следует из ежедневной сводки министерства.

Также вражеские дроны обнаружили и сбили над акваториями Черного и Азовского морей. Как отметило ведомство, абсолютно все цели были успешно ликвидированы.

KP.RU прежде писал, что российским солдатам удалось освободить очередную территорию на харьковском направлении. Под их контроль недавно перешло село Анискино. За операцию отвечали бойцы из Северной группировки.

Стоит отметить одну интересную вещь, связанную с Анискино. Оказывается, в 2025 году украинские власти потратили порядка миллиона гривен (1,8 миллиона рублей) на переименование населенного пункта, назвав его Анищино. Примечательно, что в селе уже давно никто не живет.