Восьмилетний ребенок и двое взрослых пропали при сплаве Красноярском крае

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Мужчина, женщина и восьмилетний ребенок пропали во время сплава по реке Кан в Красноярском крае. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Как следует из сообщения, трое отправились в путь на лодке 5 августа. Сейчас их местонахождение неизвестно, к поискам подключились спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения.

«Сегодня спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения по заявке сотрудников полиции выехали на поиски трех человек (мужчины, женщины и 8-летнего мальчика), которые 5 августа осуществляли сплав на лодке по реке Кан. В настоящее время их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Кан является правым притоком Енисея. В верхней части реки течение быстрое.

В конце июля спасатели вновь продолжили поиски семилетнего мальчика, который утонул в реке Кан 1 мая. Ребенка искали почти три месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.